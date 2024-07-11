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  4. На Камчатке изучают кадровую потребность предприятий и организаций

На Камчатке изучают кадровую потребность предприятий и организаций

11:55
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На Камчатке изучают кадровую потребность предприятий и организаций

Работодателей Камчатского края приглашают пройти опрос Минтруда РФ о перспективной потребности в квалифицированных кадрах. Для этого на полуострове проводится исследование запроса на определенных специалистов со стороны работодателей.

«Данные от работодателей помогут составить реальный и наиболее точный прогноз кадровых потребностей в регионе. Благодаря полученным ответам специалисты смогут проанализировать текущую ситуацию на рынке труда и продумать меры по разрешению выявленных нужд. В частности, исходя из запросов, будут приняты решения по обеспечению подготовки необходимых кадров в системе высшего и среднего профессионального образования по соответствующим специальностям и профессиям. Но для того, чтобы мы понимали потребность, нам необходимы данные от предприятий и организаций – это, к примеру, возможное расширение производства и так далее, а предоставить их могут только сами работодатели. Поэтому проведение опроса – одна из важнейших составных в формировании кадрового прогноза», – рассказала министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко.

Результаты Всероссийского опроса будут представлены в обобщенном виде как прогноз профессионально-квалификационной структуры рынка труда и дополнительной потребности в профессиональных кадрах на пятилетний период до 2029 года.

Опросный лист размещен на цифровой платформе (https://clck.ru/35HJwt) ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. Там же размещены подробные инструкции по заполнению анкеты. Прохождение опроса не займёт много времени. Ответить на вопросы можно вплоть до 30 июля 2024 года.

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