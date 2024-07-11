Житель Камчатки выплатил полмиллиона алиментов — ему грозила уголовка

Житель камчатского села Тигиль заплатил полмиллиона рублей алиментов. Ему грозила уголовная ответственность. Интересы детей 40-летнего мужчины отстаивали судебные приставы двух регионов России.

«Часть года мужчина проводит в Тюменской области. Там живут его родители и бывшая супруга с детьми. Зарегистрирован он на севере Камчатки, в селе Тигиль. Тут путина и неофициальные заработки. Тюменские приставы ждали мужчину зимой. За неуплату алиментов привлекли к административной ответственности. Судом были назначены обязательные работы. А по возвращении его встретили камчатские сотрудники. С обещанием привлечь уже по уголовной статье. Беседовала с должником старший судебный пристав Тигильского района: ограничения, арестованные счета и судимость — вот его перспективы. Мужчина принял единственно верное решение. Он полностью погасил алиментную задолженность 512000 рублей», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.

Там добавили, что в рыбопромысловую компанию мужчина трудоустроился официально. Теперь платежи на содержание сына и дочери будут удерживаться из его заработной платы.