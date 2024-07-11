Ирина Яровая: «Считаем самыми опасными преступления, направленные на легализацию мигрантов»

«Нами разработаны комплексные законопроекты, которые касаются самой серьёзной проблемы нелегальной миграции», - заявила заместитель председателя Государственной думы, руководитель рабочей группы для анализа законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики Ирина Яровая в ходе пленарного заседания.

«Анализ, который мы провели, показывает, что основную категорию преступлений, совершаемых на территории Российской Федерации иностранными гражданами, составляют лица, которые находятся в неопределённом правовом статусе, или которые находятся со злоупотреблением права пребывания и наличием подложных документов. Исходя из этого, мы считаем самыми опасными преступления, которые направлены на легализацию мигрантов, на совершение преступления по должностным подлогам. В этой связи нами подготовлены серьезные изменения в законодательство, которые уже переданы во все ФОИВы, и которые будут предметом рассмотрения Государственной думы», - сообщила вице-спикер ГД.

Она подчеркнула, что межфракционная рабочая группа для анализа законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики создана 26 марта 2024 года по поручению председателя ГД и решению палаты, и провела уже пять заседаний, в рамках которых проведен «глубочайший анализ действующих норм права и статистических данных, которые касаются вопросов безопасности и миграционной политики». В рабочую группу входят все ФОИВы, уполномоченные и все правоохранительные органы.

«Кроме того, в настоящее время мы работаем над концептуальными предложениями, направленными на регулирование трудовой миграции. В соответствии с указом президента эта компетенция отнесена к специально созданным комиссиям, в том числе в правительстве РФ, но мы видим достаточно большую длительность проработки этих вопросов, и тот план, который сформирован из 42 пунктов, по нему тоже есть вопросы содержательного плана. Поэтому в пятницу, 12 июля, у нас будет очередное заседание, где мы будем обсуждать очень пристально вопросы, связанные именно с выдворением. Реализация процедуры выдворения должна быть исполнимой», - добавила зампред ГД.

«Три больших законопроекта, которые сейчас рассматривает парламент, разработанные по инициативе Государственных думы, касаются именно процедур, которые передаются органам внутренних дел по упрощению процедуры выдворения при нежелательном пребывании на территории Российской Федерации. Но наша задача, на которую нас всегда нацеливает председатель ГД, работать не только над правовыми механизмами. Мы в рамках парламентского контроля во многом являемся тем субъектом, который требует и контролирует реализацию самих правовых норм. Поэтому, уважаемые коллеги, сегодня парламентом проводится очень большая вдумчивая работа по этому вопросу. Никаких спекуляций, злоупотреблений в этом вопросе быть не может. Это касается вопроса безопасности и межнационального мира и согласия», - заключила Ирина Яровая.