Медики Камчатки рассказали об аллергии на солнце

Многие люди сталкиваются с аллергией на солнце – полиморфной световой сыпью. Это заболевание возникает из-за повышенной чувствительности кожи к ультрафиолету, особенно ему подвержены жители северных широт, чей организм не привык к большим дозам УФ-излучения. После нескольких часов на солнце появляются высыпания на открытых участках тела, начинается зуд.

Фотодерматит, не связанный с внутренними болезнями, лечат антигистаминными, противовоспалительными препаратами и заживляющими мазями. При инфекции назначают антисептики и антибиотики. В тяжелых случаях – кортикостероиды (по рецепту). При рецидивирующем фотодерматите, устойчивом к лекарствам, применяют УФ-терапию.