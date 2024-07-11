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  4. Медики Камчатки рассказали об аллергии на солнце

Медики Камчатки рассказали об аллергии на солнце

12:00
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Медики Камчатки рассказали об аллергии на солнце

Многие люди сталкиваются с аллергией на солнце – полиморфной световой сыпью. Это заболевание возникает из-за повышенной чувствительности кожи к ультрафиолету, особенно ему подвержены жители северных широт, чей организм не привык к большим дозам УФ-излучения. После нескольких часов на солнце появляются высыпания на открытых участках тела, начинается зуд.

Фотодерматит, не связанный с внутренними болезнями, лечат антигистаминными, противовоспалительными препаратами и заживляющими мазями. При инфекции назначают антисептики и антибиотики. В тяжелых случаях – кортикостероиды (по рецепту). При рецидивирующем фотодерматите, устойчивом к лекарствам, применяют УФ-терапию.

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