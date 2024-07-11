В историю Камчатки через песни и книги погрузят жителей полуострова

Жителей Камчатки погрузят в историю полуострова 16 июля в молодежном центре «Юность», сообщили в администрации Елизовского района.

Как стало известно информагентству «Камчатка», краевед и кинематографист Сергей Вахрин на встрече «Любить свой край – знать свой край» поделится своим опытом, расскажет о своих книгах, а также представит свою новую работу «Камчатка – Россия – Мир. Путешествие по времени II».

Кроме того, пришедших на беседу ждут выступления талантливых камчатских авторов – Валерия Лихоты и Виталия Парыгина, которые исполнят песни о нашем крае.

Гостей встретят в центре на Ленина, 16 (Елизово) в 17:00.

Дополнительная информация и запись на встречу по тел.: 8-914-626-74-79 или (415-31) 6-40-01.