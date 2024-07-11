Число рабочих на набережной в Петропавловске увеличат

Число рабочих на набережной в Петропавловске-Камчатском увеличат, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», этого потребовал глава полуострова Владимир Солодов в ходе осмотра благоустраиваемой набережной Озерновской косы. Сейчас там работают порядка десяти человек.

«Чтобы успеть сдать объект в срок нужно увеличить количество рабочих в несколько раз. Пока, мягко скажем, такое количество не годится вообще. Мы потеряли два месяца, которые могли активно работать. Ещё можно наверстать, но нужно это сделать прямо с сегодняшнего дня. И тот факт, что праздники рядом проходят, это не важно и не должно мешать работе. Нам важно, чтобы всё было завершено вовремя. В августе будут визиты федеральных руководителей, и я представлю доклад о том, как идут работы», – добавил губернатор.

В ходе встречи губернатор Камчатского края и подрядчик договорились о том, что правительство региона поможет подрядной организации в ускорении доставки необходимых материалов.

Благоустройство главной набережной Петропавловска-Камчатского выполняется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Проект в 2022 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов исторических поселений, который был организован по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина.

Преображение территории является частью мастер-плана Петропавловска-Камчатского городского округа. В рамках проекта благоустройства на обновленной набережной появятся малые архитектурные формы, игровые формы и уличная мебель. Будут заменены настилы, брусчатка, убраны вертикальные воздушные линии электропередач под землю, а также сделано освещение и озеленение.