Медики Камчатки рассказали о предназначении иммунной системы

Предназначение иммунной системы организма – защита от воздействия болезнетворных микроорганизмов и вирусов, причем не только от микробов и паразитов, но и от выходящих из-под контроля клеток собственного организма, рассказали в Центре общественного здоровья.
Аллергия – это сверхчувствительность иммунной системы, возникающая при повторных воздействиях аллергена на организм. На сегодняшний день описано 5 типов реакций такой гиперчувствительности.
Снизить иммунитет и открыть дорогу аллергенам способны:
- рисковый образ жизни (употребление алкоголя, курение, нехватка физической активности);
- стрессы, депрессии, раздражительность, усталость и плохой сон;
- окружающая среда;
- неправильное питание.
Данные факторы являются контролируемыми и зависят от решения человека сохранять свое здоровье и активность.