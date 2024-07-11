Медики Камчатки рассказали о предназначении иммунной системы

Предназначение иммунной системы организма – защита от воздействия болезнетворных микроорганизмов и вирусов, причем не только от микробов и паразитов, но и от выходящих из-под контроля клеток собственного организма, рассказали в Центре общественного здоровья.

Аллергия – это сверхчувствительность иммунной системы, возникающая при повторных воздействиях аллергена на организм. На сегодняшний день описано 5 типов реакций такой гиперчувствительности.

Снизить иммунитет и открыть дорогу аллергенам способны:

- рисковый образ жизни (употребление алкоголя, курение, нехватка физической активности);

- стрессы, депрессии, раздражительность, усталость и плохой сон;

- окружающая среда;

- неправильное питание.

Данные факторы являются контролируемыми и зависят от решения человека сохранять свое здоровье и активность.