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  4. Медики Камчатки рассказали о предназначении иммунной системы

Медики Камчатки рассказали о предназначении иммунной системы

17:10
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Медики Камчатки рассказали о предназначении иммунной системы

Предназначение иммунной системы организма – защита от воздействия болезнетворных микроорганизмов и вирусов, причем не только от микробов и паразитов, но и от выходящих из-под контроля клеток собственного организма, рассказали в Центре общественного здоровья.

Аллергия – это сверхчувствительность иммунной системы, возникающая при повторных воздействиях аллергена на организм. На сегодняшний день описано 5 типов реакций такой гиперчувствительности.

Снизить иммунитет и открыть дорогу аллергенам способны:

- рисковый образ жизни (употребление алкоголя, курение, нехватка физической активности); 

- стрессы, депрессии, раздражительность, усталость и плохой сон; 

- окружающая среда; 

- неправильное питание.

Данные факторы являются контролируемыми и зависят от решения человека сохранять свое здоровье и активность.

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