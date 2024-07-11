Заседание инвестиционного комитета прошло на Камчатке

Заседание инвестиционного комитета прошло под председательством губернатора Камчатского края Владимира Солодова с участием руководителя представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Дальневосточном федеральном округе Ольги Куриловой, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках мероприятия обсудили показатели национального рейтинга состояния инвестиционного климата на Камчатке за 2023 год, а также проблемные зоны за первую половину 2024 года.

В прошлом году полуостров занял 15 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись на пять позиций. Высокие места были заняты благодаря системному взаимодействию правительства Камчатского края и предпринимательского сообщества.

«Наш приоритет в развитии инвестиционной сферы — это прямой диалог с бизнесом. Как раз сегодня мы обсудили важность всех мероприятий, и я очень благодарен Агентству стратегических инициатив за детальное предоставление информации, потому что национальный рейтинг, это не просто место в каком-то списке, это очень детализированная обратная связь, с помощью которой мы можем понять настроения, болевые точки бизнеса, а самое главное, сравнить себя с другими регионами страны и выстроить свою дальнейшую работу», — сказал Владимир Солодов.

Глава Камчатки добавил, что в этом году по итогам рейтинга дальневосточные регионы прибавили в темпах инвестиционного роста, что в свою очередь служит конкурентным вызовом для полуострова искать векторы развития и ни на шаг не отступать от других субъектов страны.

«Для предпринимателя важно знать инвестиционный цикл, от момента получения земельного участка до момента ввода в эксплуатацию своего предприятия. Для этого вводится специальный стандарт, в котором Камчатский край показал результаты выше среднего показателя по стране, однако, конечно, есть, над чем работать. Есть вопросы с регуляторной средой, как и во всех регионах — это подключение к водоснабжению, к теплу и тому подобное», — сказала Ольга Курилова.

Инвестиционный рейтинг регионов составляется по 70 показателям в четырех направлениях. Инвестиционную привлекательность региона зачастую рассматривают, как сумму рисков и потенциала. Эти категории определяются комбинацией большого объема статистических данных и экспертных оценок, которые отражают уровень социально-экономического развития региона его перспективы в ближайшем будущем.

На основании этих данных инвесторы сопоставляют свои интересы с тем, что предлагает регион, как место вложения средств. Региональная система, в свою очередь, развивается так, чтобы предъявляемые к ней требования удовлетворялись как можно быстрее.