Работы на новом корпусе школы №1 в Елизове на Камчатке завершатся осенью

Бетонные работы на новом корпусе школы №1 в Елизове завершат осенью, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Полуостров уже несколько лет принимает участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский рассказал, почему появилась необходимость в новом корпусе.

«Не так давно был построен Дом культуры в поселке Лесной и строился жилой дом в Усть-Камчатске. В прошлом году был начат важный и дорогостоящий проект по постройке начальной школы в Елизове. На территории города появился новый микрорайон Северо-западный, в связи с чем, школа №1, наиболее близкая к этому району, к сожалению, стала мала и появилась необходимость расширения классов именно для начальной школы. Детям нужно где-то учиться», – сказано в его сообщении.

Роман Василевский также отметил, что решение по подготовке проекта приняла администрация Елизовского муниципального района. Это связано с расселением большого количества молодежи с детьми в новостройки.

«Мы подали заявку на конкурс Министерства сельского хозяйства России, где одержали победу в своем Федеральном округе и по итогам выделили деньги. Для участия в программе был определен участник, не являющийся бюджетным учреждением. Это одно из предприятий Елизовского района, которое внесет свою часть денежных средств в строительство школы. Ну и совместными усилиями, в течение двух лет школа будет достроена и введена в эксплуатацию. На сегодняшний день уже видны очертания здания, отливаются бетонные стены, общая готовность составляет порядка 20%. Надеемся, что к концу лета строители перейдут к стадии отделки и наполнению оборудованием и инвентарем. Школа полноценная, в ней будет несколько спортивных залов, пункт питания, все необходимое для учебного процесса, ну и сами классы, соответствующие всем современным нормам», - добавил заместитель председателя.

Новый корпус школы №1, рассчитанный на 500 ученических мест, построят в Елизове в рамках программы «Развитие сельских территорий». Школа рассчитана на 20 начальных классов, вместимость класса – 25 человек. Общее число обучающихся – 500 человек.

В дополнительном корпусе планируется создание двух спортзалов и актового зала с эстрадой, пищеблока с обеденным залом с участками для преподавателей и маломобильных групп населения, а также производственные, складские, бытовые помещения. В группу медицинских помещений войдут кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты. Для обеспечения безбарьерной среды для передвижения маломобильных групп населения на территории школы проектной документацией предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения.

Строительство реализуется в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

