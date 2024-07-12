День святых апостолов Петра и Павла отметят сегодня в столице Камчатского края

В столице Камчатского края сегодня, 12 июля, состоятся торжественные мероприятия, посвящённые Дню святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В центре города в 12:00 состоится возложение цветов к одноименному памятнику. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Примут участие в торжестве: представители правительства Камчатского края, Законодательного собрания Камчатского края, руководство Петропавловск-Камчатского городского округа, представители Камчатской Епархии, сотрудники силовых структур, общественных организаций, жители и гости города.

Напомним, новый праздник — День святых первоверховных апостолов Петра и Павла — появился в праздничном календаре краевой столицы Камчатки в 2021 году. Решение об учреждении приняли депутаты на заседании 37-ой очередной сессии Городской Думы.