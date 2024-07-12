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  4. Медики Камчатки рассказали о связи иммунитета с питанием

Медики Камчатки рассказали о связи иммунитета с питанием

11:00
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Медики Камчатки рассказали о связи иммунитета с питанием

Иммунная защита организма напрямую зависит от того, что мы едим. Белковая пища обеспечивает организм необходимыми аминокислотами для образования антител и других агентов иммунитета, рассказали в Центре общественного здоровья.

Жиры нужны для построения иммунных клеток, а углеводы дают энергию для функционирования иммунной системы.

Существуют продукты, которые способны укрепить защитные функции организма. Это лимон, имбирь, зеленый чай, фрукты, каши из цельного зерна, кисломолочные продукты, ягоды, миндаль.

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