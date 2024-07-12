День горной промышленности отпразднуют в Камчатском крае

Праздник в честь Дня горной промышленности Камчатского края состоится 20 июля в центре Петропавловска. Мероприятия пройдут при поддержке партнеров Фонда «Будущее Камчатки».

По поручению губернатора Камчатки Владимира Солодова правительство региона ведет работу по организации фестиваля, приуроченного к пятилетию со дня установления регионального праздника «День горной промышленности Камчатского края», в рамках которого 20 июля с 15:00 до 21:00 на площади Ленина запланированы праздничные мероприятия.

Гостей праздника ждут выступления местных и приезжих артистов, награждение специалистов и предприятий отрасли, конкурсная программа, фотозоны в стилистике мероприятия, фуд-корт, детская зона, мастер-классы, а также просмотр фильма «Территория».

Фестиваль организуют Правительство Камчатского края, администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» и группа «Хайлэнд Голд». Партнёры первого Фестиваля горной промышленности Камчатского края: АО «СиГМА», АО «Зарубежнефть», АО «Геотехнология», АО «Быстринская горная компания», АО «Камчатскстройматериалы», АО «Тепло Земли», ООО «Горняк-Север», ООО «Дальстрой», АО «Геотерм», ОАО «Елизовский карьер», ООО «Модерн Машинери Фар Ист», ООО «Устой-М».

Все проекты Фонда «Будущее Камчатки» преследуют социальные, благотворительные, культурные, образовательные и другие общественно-полезные цели, которые ведут к развитию социально-экономической сферы Камчатского края.

Фонд создан при правительстве Камчатского края 24 января 2022 года.

Учредитель Фонда – министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.