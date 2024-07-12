Ирина Яровая: «Госдумой рассматривается проект закона о биоресурсных центрах и биологических коллекциях»

«Считаю принципиально важным проанализировать достаточность мер контроля ввоза и вывоза биоматериалов, перемещения токсинов и патогенов как через государственную границу, так и внутри страны. Это напрямую влияет на обеспечение мер национальной безопасности», - заявила заместитель Председателя ГД, руководитель рабочей группы по вопросам биологической безопасности Российской Федерации Ирина Яровая.

«В апреле 2023 года Государственная Дума завершила парламентское расследование обстоятельств, связанных с созданием США биолабораторий на территории Украины. Итоговый доклад был направлен Президенту и Правительству РФ. Выводы и предложения, сделанные нами, легли в основу целого ряда решений, направленных на обеспечение биологической безопасности граждан России. Во-первых, Государственной Думой принят закон о наделении Правительства полномочием по установлению порядка ведения реестра продукции необходимой для обеспечения биобезопасности населения и организации оказания медицинской помощи и мы ждем к сентябрю от Правительства порядок ведения реестра. Во-вторых, Государственной Думой принят закон о создании национальной базы генетической информации, оператором которой является Курчатовский институт. В-третьих, депутатами Государственной Думы разработан законопроект об установлении уголовной ответственности за контрабанду патогенов, который единогласно поддержан парламентом в первом чтении. Кроме того, представителями обеих палат парламента был разработан и в настоящее время рассматривается Государственной Думой проект закона о биоресурсных центрах и биологических коллекциях, данный законопроект имеет системообразующее значение», - сказала сопредседатель Комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая.

«Кроме того, считаю принципиально важным проанализировать достаточность мер контроля ввоза и вывоза биоматериалов, перемещения токсинов и патогенов как через государственную границу, так и внутри страны. Это напрямую влияет на обеспечение мер национальной безопасности», - подчеркнула вице-спикер ГД.

«Это вопросы сбережения и защиты жизни и здоровья граждан России от современных биологических угроз, которые одинаково важны как для текущего обеспечения безопасности граждан России, так и обеспечивают основы безопасности на перспективу. Мы продолжим работу вместе с министерствами и уже готовим дополнительные законодательные решения», - заключила она.