Ирина Яровая: «Риски и угрозы биологической безопасности со стороны Украины для России и всего мира сохраняются и даже растут»

«Риски и угрозы биологической безопасности со стороны Украины и ее кураторов для России и всего мира сохраняются и даже растут», - заявила заместитель Председателя ГД, руководитель рабочей группы по вопросам биологической безопасности Российской Федерации Ирина Яровая.

«Украина - периферийный полигон Пентагона и очаг для взращивания многих проблем и угроз для глобальной безопасности и, конечно, для безопасности России. Биологическая оккупация стала следствием предательства украинской властью интересов граждан и приобрела новый масштаб в результате антинародных госпереворота и нацификации на Украине. Национальные стратегические документы Соединенных Штатов в полной мере подтверждают их активную деятельность и участие в разработках самого высокого уровня опасности не гуманитарного характера, реализуемых и на Украине, и в других странах мира», - уверена вице-спикер ГД.

«Мы нашли документы, подтверждающие, что на Украине зарегистрированы 2 лаборатории с разрешением на работу с патогенами самого высокого уровня, 402 лаборатории – с высоким уровнем опасности. Таким образом, на базе имеющейся лабораторной инфраструктуры США стали создавать собственную сеть биолабораторий под прямым влиянием Пентагона и полным контролем США. Кроме того, в документах, датированных осенью 2023 года, говорится о том, что Америка заинтересована в исследовании образцов химического, радиологического, биологического и ядерного оружия на территории Украины. В том числе в них говорится о возможностях лаборатории Одесского противочумного института и планах по ее модернизации на средства Пентагона, где хранится коллекция таких особо опасных патогенов, как чума и холера», - добавила руководитель рабочей группы.

«И сегодня доклад представителя Министерства обороны Игоря Кириллова еще раз подтвердил реально существующую опасность. В том числе превращение Украины в свал ядерных отходов, который несет в себе дополнительную угрозу и является источником возможных противоправных действий диверсионного и террористического характера», - сказала вице-спикер ГД.

«Понимая, что работа по обеспечению биологической защиты граждан России имеет сегодня приоритетное значение, Государственная Дума инициировала постановку этих вопросов на государственном уровне в новом масштабе. Оценивая все риски и угрозы, мы, несомненно, как парламент, по итогам нашего заседания направим прямые рекомендации и запросим дополнительную информацию у Правительства Российской Федерации для того, чтобы на системной основе, в постоянном режиме контролировать ситуацию и предлагать дополнительные решения», - добавила Ирина Яровая.