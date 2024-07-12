Из-за Дня рыбака в центре столицы Камчатки перекроют дорогу 13 июля

В Петропавловске-Камчатском в субботу, 13 июля, в связи с проведением мероприятий, посвящённым Дню рыбака, проехать на автотранспорте через центральную площадь будет невозможно. С 13:00 до 21:30 движение общественного и личного транспорта пустят по улице Советской. Проезд вдоль Озерновской косы от Аллеи ветеранов до примыкания к улице Ленинской перекроют. Ограничение передвижного грузового транспорта вводится на Ленинской, 75 и Набережной, 20. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Камчатки. Там добавили, что автолюбителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям. Парковка у памятника Ленину будет доступна.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», основные мероприятия пройдут на главной площади в Петропавловске-Камчатском. В 15:00 с главной сцены у стелы «Город воинской славы» первые лица края и города поздравят камчатцев с Днём рыбака.

Программа праздника:

14:00 – 21:00 – работа фуд-корта «Рыбное-место», инфо-стендов о предприятиях рыбной промышленности;

15:30 – 17:00 – концертная развлекательная программа, интерактивное шоу «Камчатское событие»: костюмированный конкурс «Тритон фест»;

15:30 – 18:00 – бесплатное угощение камчатской ухой;

15:00 – 20:00 – детская игровая площадка «День рыбака»;

15:00 – 19:00 – ярмарка камчатских мастеров «Шкатулка»;

15:30 – 18:00 – лаундж-зона «Под шум волны»;

17:00 – 18:00 – концерт городского оркестра «Ах, море, море»;

18:00 – 19:00 – концерт камчатских бардов «Экипаж одна семья»;

18:00 – 21:00 – вечерняя программа (танцевальная программа «Битва диджеев: 80-е/00-е»), розыгрыш призов;

20:00 – 21:00 – выступление кавер-группы «Different people».

Партнерами праздника в этом году стали: ООО «УСТЬКАМЧАТРЫБА», ООО «ВОСТОК-РЫБА», РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА, АО «ОКЕАНРЫБФЛОТ», ООО «ТЫМЛАТСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ», ООО «ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ», АО «ОЗЕРНОВСКИЙ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД №55», ООО РЫБОКОМБИНАТ «ЗАПАДНЫЙ», ОАО «КОЛХОЗ ОКТЯБРЬ», ООО «РЫБХОЛКАМ», ООО ФИРМА «Жупанова», ООО «ТЕРМИНАЛ «СЕРОГЛАЗКА»», ООО «ПЫМТА» и ООО «КАМБЕР».

Все проекты Фонда «Будущее Камчатки» преследуют социальные, благотворительные, культурные, образовательные и другие общественно-полезные цели, которые ведут к развитию социально-экономической сферы Камчатского края.

Фонд создан при правительстве Камчатского края 24 января 2022 года.

Учредитель Фонда – министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.