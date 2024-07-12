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  4. Студентам КамчатГТУ торжественно вручили дипломы в центре столицы Камчатки

Студентам КамчатГТУ торжественно вручили дипломы в центре столицы Камчатки

13:10
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Студентам КамчатГТУ торжественно вручили дипломы в центре столицы Камчатки

Дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании накануне вручили студентам, курсантам и аспирантам КамчатГТУ

В Петропавловске-Камчатском 11 июля на главной площади у памятника-стелы «Город воинской славы» состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Камчатского государственного технического университета. Из более 200 студентов и курсантов 26 окончили университет с отличием. Об этом сообщает Telegram-канал Минрыбхоза Камчатского края.
В мероприятии приняли участие министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский, руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Юрий Татаринов, депутат Законодательного собрания Камчатского края Владимир Агеев.
Ректор КамчатГТУ Сергей Левков наградил победителей внутривузовского конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу студентов и курсантов университета. Целью конкурса являлось представление проектов выпускников потенциальным работодателям.
Завершилась торжественная церемония традиционным звоном в рынду. Право позвонить в корабельный колокол предоставили каждому выпускнику.
Справка: Камчатский государственный технический университет — одно из старейших образовательных учреждений Камчатского края. Более 80 лет вуз выпускает десятки тысяч высококвалифицированных кадров для рыбохозяйственного комплекса Камчатского края.

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