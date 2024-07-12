Максим Бесчастнов продолжает помогать гериатрической больнице в Петропавловске- Камчатском

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Максим Бесчастнов на протяжении ряда лет шефствует над гериатрической больницей в Петропавловске-Камчатском. За это время по программе наказов в учреждение здравоохранения закупили ЭКГ-аппарат, аппарат для суточного мониторирования артериального давления, спирограф и оборудование для физиотерапии.

В этом году депутат вновь помог медикам. При поддержке парламентария больница получила уникальный аппарат для лечения ран и пролежней.

По словам заместителя главного врача учреждения Юлии Шевчук, новое оборудование востребовано для лечения лежачих больных, а также тех, кто получил различные травмы.

Аппарат мы приобрели для отделения паллиативной помощи. Чтобы продлить жизнь пациенту, уменьшить его страдания и боль, рану надо очищать. Особенность аппарата в том, что он способствует заживлению тканей благодаря созданию отрицательного давления. Очень современный, удобный, эффективный аппарат. Спасибо Максиму Дмитриевичу Бесчастнову, что помог нам его приобрести в рамках депутатских наказов», – рассказала Юлия Шевчук.

С помощью депутата медики получили также передвижной кислородный концентратор. По словам старшей медицинской сестры Оксаны Пуховец, концентратор предназначен для длительной кислородотерапии пациентам с дыхательной недостаточностью.

«Если нуждается в кислороде, этот аппарат спасает ему жизнь», – сказала Оксана Пуховец.

Кроме того, по настоянию депутата больнице выделено финансирование по линии территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Средства в размере более 8 млн рублей предназначены для приобретения аппарата УЗИ, который остро необходим больнице, где большинство пациентов являются маломобильными.

«С середины прошлого года наш аппарат УЗИ был списан ввиду негодности. Мы очень ждали приобретения нового. И сам депутат пришел к нам и спросил, чем помочь. Была проведена колоссальная работа. Надеемся, что в этом году мы получим аппарат и сможем в полном объеме оказывать помощь нашим пациентам», – пояснила заместитель главного врача Юлия Шевчук.

Предполагается, что в ближайшее время пройдут закупочные процедуры, и медики получат столь востребованный аппарат УЗИ.

«Это единственная на Камчатке и Дальнем Востоке узкоспециализированная больница для пожилых людей. Поэтому не оставлю ее без внимания и продолжу помогать по мере возможностей», – заверил депутат Максим Бесчастнов.

Гериатрическая больница рассчитана на 120 коек. Здесь оказывают плановую гериатрическую и терапевтическую паллиативную помощь. Есть отделение сестринского ухода на 35 коек.