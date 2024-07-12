Существуют ли гипоаллергенные породы животных – отвечают медики Камчатки

Аллергологи опровергают мнение заводчиков, что короткошерстные кошки и собаки аллергию не вызывают, сообщили информагентству «Камчатка» в Центре общественного здоровья.

«Для некоторых людей определенные породы могут быть менее вероятными аллергенами, чем другие, однако здесь нет четкой и жесткой закономерности. Аллергия, вообще, вызывается не шерстью животного, а отмершими клетками эпидермиса, слюной, мочой и тому подобное», – прокомментировали специалисты.

Согласно разъяснениям специалистов, шерсть или мех домашних животных могут собирать на себя пыльцу, плесневые споры и другие внешние аллергены. Врачи утверждают, что никаких «гипоаллергенных пород» кошек или собак не существует. Выделяемые домашними животными аллергены не зависят ни от длины шерсти или меха, ни от частоты или интенсивности линьки.