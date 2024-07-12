В СВТУ ФАР рассказали о ходе лососевой путины на Камчатке

В Камчатском крае, по состоянию на 7 июля, вылов составляет 5227 тонн (неделя +2777 тонн). Предприятия освоили 3,1 % от объёма возможного вылова в 167079 тонн. Объём ниже показателей 2022 года на 16500 тонн (в 2022 году – 21727 тонны). Об этом сообщает Северо-Восточное территориальное управление федерального агентства по рыболовству. Там добавили, что в рамках промышленного рыболовства добыто 5010 тонн. Основной промысел осуществляется на восточном побережье Камчатки, в Карагинской и в Петропавловско-Командорской подзонах.

В Карагинской подзоне добыто 2959 тонн (в 2022 году – 9322 тонны). Основу уловов составляет горбуша – 2051 тонна, также добыто 455 тонн нерки, 436 тонн кеты и 18 тонн чавычи.

В Петропавловско-Командорской подзоне выловили 1793 тонны (в 2022 году – 11539 тонн). Основная доля вылова (85%) приходится на усть-камчатскую нерку: вылов составляет 1533 тонны. Также добыто 181 тонна чавычи, 56 тонн кеты и 2 тонны горбуши.

На Западном побережье с 20 июня начался промысел в Тигильском районе. Там добыто 77 тонн нерки, 36 тонн кеты и 6 тонны горбуши. В 2022 году на аналогичную дату было выловлено 45 тонн нерки, 102 тонны кеты и 4 тонны горбуши.

Основной промысел начнётся сегодня, 11 июля, на морской акватории и на реках, за исключением реки Озерной – с 1 июля там добыта 101 тонна нерки (в 2022 году – 188 тонн). На морской приустьевой акватории бассейна реки Озерной промысел начнется c 22 июля.