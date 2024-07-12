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  4. Именины Петропавловска-Камчатского отметили в четвертый раз

Именины Петропавловска-Камчатского отметили в четвертый раз

17:30
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Именины Петропавловска-Камчатского отметили в четвертый раз

На Камчатке сегодня, 12 июля, в четвертый раз отметили именины Петропавловска. День святых Первоверховных апостолов Петра и Павла — официальный городской праздник с 2021 года.

Первоверховные апостолы Петра и Павла являются небесными покровителями города. У одноименного памятника в центре города архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор совершил молебен, после чего состоялось возложение цветов к памятнику, воздвигнутому в честь святых апостолов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петропавловска. Там добавили, что в мероприятии приняли участие официальные лица, священнослужители, сотрудники силовых структур, общественных организаций, жители и гости города.
Как ранее сообщало ИА «Камчатка», День святых первоверховных апостолов Петра и Павла официально стал памятной датой в краевой столице по решению депутатов Городской Думы весной 2021 года. Теперь он ежегодно отмечается 12 июля — в день, когда святых чтят все православные верующие.

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