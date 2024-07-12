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  4. О симптомах аллергии жителям Камчатки рассказали медики

О симптомах аллергии жителям Камчатки рассказали медики

17:40
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О симптомах аллергии жителям Камчатки рассказали медики

Симптомы аллергии могут возникнуть в дыхательных путях, носу, на коже, в пищеварительной системе, сообщили специалисты Центра общественного здоровья.

Так, аллергический ринит (сенная лихорадка, поллиноз, а также реакция на кошек или пыль) проявляется такими признаками, как чихание, зуд в глазах и носу, насморк, заложенность носа, покраснение глаз, отек век, слезотечение.

Пищевая аллергия, например, на коровий белок, может вызвать болезненность во рту; отек губ, языка, глотки; крапивницу на коже; анафилактическую реакцию.

Аллергия на укус насекомого проявляется так: большая площадь отека кожи на месте укуса; зуд или сыпь в виде крапивницы; кашель, чувство стеснения в груди, свистящее или затрудненное дыхание; анафилаксия.

Лекарственная аллергия отмечается такими симптомами: крапивница и кожный зуд; аллергия на лице (отек); хриплое дыхание; анафилаксия.

Признаками атопического дерматита являются зуд и покраснение кожи; формирование волдырей, отслаивание части эпителия; анафилактическая реакция.

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