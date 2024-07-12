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  4. Глава Мильковского округа на Камчатке опроверг информацию о захоронении участника СВО на дороге

Глава Мильковского округа на Камчатке опроверг информацию о захоронении участника СВО на дороге

20:40
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Глава Мильковского округа на Камчатке опроверг информацию о захоронении участника СВО на дороге

Глава Мильковского муниципального округа Николай Сепко опроверг информацию о том, что военного Валентина Толмана, погибшего при выполнении задач в ходе спецоперации, захоронили на проезжей части.

Как уточнил глава округа, участок, где захоронен герой СВО, изначально определён под воинское захоронение и будет благоустроен в соответствии с установленными стандартами.

«Погибший участник специальной военной операции Валентин Толман не захоронен на проезжей части. Сейчас через этот участок проходит несанкционированный проезд, которым никто не пользуется. При этом к муниципальному кладбищу ведёт обустроенная дорога. В селе Мильково создано специализированное место погребения защитников Отечества, под которое выделен отдельный земельный участок в составе муниципального кладбища. В дальнейшем захоронения участников спецоперации, произведённые на данном участке, будут благоустроены за счёт местного бюджета, в едином стиле», — разъяснил Николай Сепко.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что погибший при исполнении воинского долга Валентин Толман захоронен на проезжей части в селе Мильково. Вместе с тем данная информация не соответствует действительности.

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