​Владимир Солодов поздравил камчатцев с Днём рыбака

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил жителей региона с Днём Рыбака.

«Уважаемые жители Камчатского края! Дорогие работники рыбохозяйственного комплекса! Уважаемые ветераны! Поздравляю вас с одним из главных праздников Камчатского края — Днём рыбака!

Пожалуй, нет ни одной семьи на Камчатке, которая не была бы тем или иным способом связана с морем. Сегодня Камчатский край является безусловным лидером по добыче водных биологических ресурсов, а рыбохозяйственный комплекс выступает главным драйвером развития экономики, давая работу более чем 19 000 человек на Камчатке. Не менее важно то, что в последние годы активно идёт модернизация производства, всё более совершенными становятся технологии.

У рыбохозяйственного комплекса появляются новые вызовы. Разрушаются привычные цепочки поставок, растут затраты, но рыбопромышленные компании отвечают на это уверенными шагами вперёд. Убеждён, что нам удастся преодолеть все сложности и выйти на качественный уровень развития.

От имени всех жителей Камчатки я хочу поблагодарить за бесценный вклад нашей рыбной промышленности в развитие социальной сферы, строительство объектов спорта, культуры, образования, благоустройство посёлков, помощь нашим военным в зоне спецоперации и членам их семей. Рыбопромышленные компании подтвердили, что они относятся к социально-ответственному бизнесу и мы вместе продолжим строить благополучную процветающую Камчатку.

С праздником, дорогие друзья! Я желаю вам всем богатых уловов, процветания рыбопромышленным предприятиям, развития прибрежным посёлкам, а каждому из вас — здоровья и благополучия. С Днём рыбака!» — поздравил Владимир Солодов.

В СССР День рыбака появился 3 мая 1965 года. В этот день был издан указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении праздника. Именно тогда его решили отмечать ежегодно во второе воскресенье июля. В 1980 году вышел еще один указ Президиума Верховного совета СССР о праздничных и памятных датах. Этот документ до сих пор частично действует в России. В нем также закреплено празднование Дня рыбака.