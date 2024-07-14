Ирина Яровая поздравила камчатцев с Днём рыбака

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая отметила, что для Камчатки это домашний, семейный праздник и пожелала землякам щедрых уловов.

«Дорогие земляки, уважаемые рыбаки!

От всего сердца поздравляю вас с Днём рыбака. Для Камчатки это домашний, семейный праздник, который наполнен уважением к вашему труду. Слова огромной благодарности каждому из вас.

Экономика нашего края во многом формируется благодаря вам, достижения и успех Камчатки неразрывно связаны с вами.

У нас много общих побед: строительство новых предприятий прибрежной переработки рыбы, новых судов, дополнительная поддержка семей рыбаков. Могу вас заверить в том, что та работа, которую мы проводим вместе с вами для решения важнейших задач, направленных на развитие рыбной отрасли на Камчатке, будет продолжена в понимании того, что это вопросы, которые важны для каждого из вас.

Счастья, здоровья, мира, добра, самых щедрых уловов!», - поздравила Яровая.