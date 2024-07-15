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В столице Камчатки ведутся работы по реставрации часовни-памятника

10:55
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В столице Камчатки ведутся работы по реставрации часовни-памятника

В Петропавловске-Камчатском ведётся реставрация исторической часовни-памятника у братской могилы русских воинов. Заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева проверила ход выполняемых работ.

«Заканчивается демонтаж лестниц и выемка земли. К концу следующей недели подрядчик планирует приступить к заливке нового фундамента для установки новой лестницы. Работы идут в строгом соответствии с проектом и с соблюдением всех правил реставрации. Будем продолжать контролировать ход работ вместе со Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края. Всем неравнодушным, кто хочет сделать наш город красивее и лучше, хочу сказать огромное спасибо», — рассказала Александра Лебедева.

Все бутовые камни от лестниц демонтированы, пронумерованы, сложены и ждут того момента, когда их снова вернут на место после восстановления лестниц.

Городская администрация планирует выполнить общее благоустройство территории, прилегающей к часовне после завершения реставрационных работ. Дорожку от улицы Красинцев сделают также сделают более удобной для жителей и гостей краевой столицы.

На месте реставрации в ближайшее время разместят паспорт объекта с описанием проводимых работ, чтобы все заинтересованные горожане могли ознакомиться с информацией.

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