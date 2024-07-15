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  4. Медики Камчатки рассказали о когнитивных функциях мозга

Медики Камчатки рассказали о когнитивных функциях мозга

12:34
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Медики Камчатки рассказали о когнитивных функциях мозга

Когнитивные функции – это наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых идет процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним, рассказали в Центре общественного здоровья.

Для познания мира человек использует когнитивные способности – восприятие, анализ информации об окружающей действительности, внимание, память и речь.

Ухудшение когнитивных функций связано с поражениями головного мозга. Например, черепно-мозговые травмы, инсульты или другие нарушения мозгового кровообращения.

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