Медики Камчатки рассказали о когнитивных функциях мозга

Когнитивные функции – это наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых идет процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним, рассказали в Центре общественного здоровья.

Для познания мира человек использует когнитивные способности – восприятие, анализ информации об окружающей действительности, внимание, память и речь.

Ухудшение когнитивных функций связано с поражениями головного мозга. Например, черепно-мозговые травмы, инсульты или другие нарушения мозгового кровообращения.