Новую партию дронов отправили мобилизованным жителям Камчатки

Новую партию оборудованию отправили по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова мобилизованным бойцам, которые приписаны к воинской части 1466, об этом стало сегодня известно информагентству «Камчатка».

Для военных закупили девять квадрокоптеров DJI Mavic 3 Т, семь дронов DJI Mavic 3 Pro, а также другое необходимо оборудование.

«Отправили партию оборудования для парней, которые приписаны к воинской части 1466. На этот раз — усилители сигнала БПЛА, детекторы, которые способны обнаружить практически любой вид современного дрона. И, конечно, не обошлось без квадрокоптеров DJI Mavic 3. Боевых “птиц” много не бывает, потребность в них огромная. Формируем заявки, закупаем необходимую технику, поставляем на фронт. Вместе пройдём через все испытания и придём к победе», — рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своих социальных сетях.

Помощь фронту начали оказывать с самого начала специальной военной операции. За это время на фронт переданы 29 автомобилей, 638 беспилотников, 222 тепловизора, 81 подавитель БПЛА, более 2 000 раций, свыше 13 000 единиц экипировки и многое другое.

Камчатские бойцы постоянно получают различное оборудование по поручению главы региона. Владимир Солодов ни раз отмечал, что Камчатка сплотилась в вопросах помощи фронту, а поддержку оказывают не только власти Камчатского края, но и предприниматели и неравнодушные жители полуострова.