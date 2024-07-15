Нелегальные мигранты стали причиной изменений в законодательстве России

Депутаты Госумы подготовили изменения в законодательство страны.

«Пособничество в организации нелегальной миграции – предательство по отношению к гражданам России. Депутатами Государственной Думы разработаны законопроекты, направленные на пресечение нелегальной миграции», – заявила руководитель межфракционной рабочей группы для анализа законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики Ирина Яровая по итогам заседания группы, которое состоялось в пятницу, 12 июля.

«Рабочая группа провела серьезную работу со всеми профильными ведомствами, министерствами и госорганами, состоялось 6 заседаний группы. Глубочайший анализ действующих норм права и статистических данных, которые касаются вопросов безопасности и миграционной политики, проведенный нами, показывает, что значительную часть преступлений, совершаемых на территории нашей страны иностранными гражданами, составляют преступления, совершаемые нелегальными мигрантами. В этой связи депутатами Государственной Думы подготовлены серьезные изменения в законодательство», – сказала вице-спикер ГД.

«Во-первых, предлагаем отнести организацию незаконной миграции к тяжким и особо тяжким преступлениям. Во-вторых, чтобы незаконно легализоваться, мигранту нужны пособники, и это пособничество - предательство по отношению к гражданам России, которое совершают те, кто ради денег совершенно безразлично относятся к последствиям. Все действия, направленные на незаконную легализацию, а именно подделка документов, незаконная постановка на учет, сегодня имеют невысокий уровень ответственности. Предлагаем новый подход к оценке степени тяжести. Ответственность за каждое из действий, направленное на незаконную легализацию мигрантов, будет серьезно повышена, чтобы пресечь эти преступления и сделать невыгодными их свершение», – сообщила Ирина Яровая.

«В-третьих, предлагаем все преступления, совершаемые мигрантами с нарушением порядка пребывания на территории нашей страны, считать отягчающим обстоятельством. Будет введена отягчающая вину квалификация при совершении любого правонарушения и преступления», - сказала парламентарий.

«В-четвертых, мы вводим прямой запрет на любое посредничество в оценке знаний русского языка у мигрантов. Потому что это тоже способ незаконной легализации мигрантов. 15 декабря мы обращались в Генеральную прокуратуру, и данные, полученные нами, подтверждают правильность этой логики. Сейчас на законодательным уровне мы устанавливаем запрет, чтобы сделать невозможным участие посреднических организаций в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов», - добавила руководитель рабочей группы.

«В-пятых, предлагаем пресекать сами факты информирования об оказании услуг для иностранных граждан в быстром получении документов, потому что само размещение таких объявлений уже сообщает о незаконной деятельности. Предлагаем ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов, а также о способах организации незаконной миграции», – подытожила зампред ГД.

Межфракционная рабочая группа для анализа законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики была создана 26 марта 2024 года по поручению Председателя ГД и решению палаты. В рабочую группу входят профильные ФОИВы и все правоохранительные органы.