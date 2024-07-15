Врачи с Камчатки рассказали, как сохранить здоровье мозга

Для сохранения здоровья мозга важно сохранять высокий уровень физической и умственной активности, следить за артериальным давлением и своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, сообщили в Центре медпрофилактки.

Нарушения работы мозга могут быть весьма разнообразными:

нервно-мышечные заболевания, эпилепсия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, различные виды деменций, хроническая ишемия головного мозга и инсульт.

Особое внимание на состояние головного мозга следует обратить людям старше 60 лет, когда в силу старения организма когнитивные функции могут снижаться, а своевременная консультация врача-специалиста поможет взять этиизменения под контроль.