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  4. Врачи с Камчатки рассказали, как сохранить здоровье мозга

Врачи с Камчатки рассказали, как сохранить здоровье мозга

14:24
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Врачи с Камчатки рассказали, как сохранить здоровье мозга

Для сохранения здоровья мозга важно сохранять высокий уровень физической и умственной активности, следить за артериальным давлением и своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, сообщили в Центре медпрофилактки.

Нарушения работы мозга могут быть весьма разнообразными:

нервно-мышечные заболевания, эпилепсия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, различные виды деменций, хроническая ишемия головного мозга и инсульт.

Особое внимание на состояние головного мозга следует обратить людям старше 60 лет, когда в силу старения организма когнитивные функции могут снижаться, а своевременная консультация врача-специалиста поможет взять этиизменения под контроль.

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