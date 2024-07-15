Новый подъём уровня воды ожидается в реках трех районов Камчатского края

На основании консультации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с влиянием охотоморского циклона и прогнозируемыми сильными осадками, в период с 17 по 19 июля на реках южных и юго-западных районов полуострова пройдут быстро формирующиеся дождевые паводки.

Наибольший подъём уровня воды, до одного метра, возможен на малых реках Елизовского, Усть-Большерецкого и Соболевского муниципальных районов, а также на малых реках и водотоках в границах Петропавловск-Камчатского городского округа.

В период формирования паводковой волны, возможен выход рек из берегов с затоплением низких участков прибрежной зоны, размыв дорог и устоев мостовых переходов. Выпадение сильных осадков может спровоцировать развитие селевых явлений.

Предоставленная информация носит консультативный характер и будет уточняться ежедневными гидрологическими бюллетенями и, при необходимости, штормовыми предупреждениями.

На сегодняшний день в крае нет подтопленных домов и придомовых участков.

На время действия циклона населению рекомендуется принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества. Туристическим группам и охотникам следует воздержаться от выхода на маршруты за пределы населённых пунктов, особенно в отдалённые и прибрежные районы.

Спасатели МЧС России предупреждают: сплав по рекам во время активного половодья крайне опасен!

Если вы планируете выход на воду на маломерном судне, то не забывайте про спасательные жилеты. Средства безопасности должны быть надеты на каждого пассажира, должны иметь подголовники, которые в экстренной ситуации поднимут голову над водою человеку без сознания, а также брасс — лямок внизу, которые застегиваются между ног. Спасжилеты должны быть удобными, в застёгнутом состоянии и не стеснять движения.

В открытой акватории — никакого камуфляжа. Только сигнальные цвета — желтый, оранжевый, красный. Требуется наличие светоотражающих элементов и свистка.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю призывает жителей указанных населённых пунктов соблюдать бдительность