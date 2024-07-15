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  4. Ежегодно в мире фиксируют более 15 млн случаев инсультов – медики

Ежегодно в мире фиксируют более 15 млн случаев инсультов – медики

17:05
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Ежегодно в мире фиксируют более 15 млн случаев инсультов – медики

По данным Всемирной инсультной организации, ежегодно в мире фиксируется более 15 млн случаев инсультов. А в России каждый год более 400 тыс. человек сталкиваются с острыми нарушениями мозгового кровообращения, сообщили в Центре общественного здоровья.

Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. Он приводит к параличу конечностей, нарушению речи, проблемам с памятью и инвалидности. Значительно снизить риск развития инсульта можно, соблюдая основные принципы здорового образа жизни.

Если человек перенес инсульт, то крайне важно, чтобы он получал терапию, направленную на предупреждение повторных сосудистых событий.

При наличии умеренных когнитивных расстройств необходимо следить за уровнем артериального давления, холестерина, глюкозы, а также ритмом сердца.

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