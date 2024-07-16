Ирина Яровая: В Госдуму внесен проект о запрете на усыновление в страны, где можно менять пол

В Государственную Думу РФ внесён проект, который вводит запрет на усыновление в России для граждан стран, в которых разрешена смена пола. Соответствующий документ, который вносит изменения в Семейный кодекс РФ, размещен в думской базе данных.

«Нами был разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации", который вводит запрет на усыновление в России для граждан, в странах гражданства которых разрешена смена пола, а равно и на опеку указанным категориям иностранных граждан», - сказано в пояснительной записке.

«При этом хотелось бы отметить, что, вводя запрет на усыновление иностранными гражданами из вышеуказанных государств, мы, по сути, вводим запрет на усыновление детей гражданами стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне», - добавляется в документах.

Отметим, что внесённая законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путём медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность. По словам инициаторов законопроекта, в Европе и США процедуры по смене пола имеют стабильную тенденцию к росту.

Ирина Яровая всегда уделяет самое серьезное внимание вопросам защиты интересов семьи. А вопросы, касающиеся здоровья детей, парламентарий берет на личный контроль и всегда рассматривает в приоритетном порядке.