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Заповедный берег юга Камчатки очистили от мусора

10:50
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Фото: Виктор Гуменюк
Фото: Виктор Гуменюк

Четвёртый год реализуется научно-исследовательский проект по изучению и последующей уборке мусора, сообщили сотрудники Кроноцкого заповедника.

Его цель – не просто очищать берег от опасных для китообразных, ластоногих и птиц отходов, но и с помощью искусственного интеллекта своевременно выявлять скопления обрывков рыбацких сетей и пластика, несущие угрозу жизни и здоровью морских животных.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», порядка двух тонн морского мусора, выброшенного прибоем на Охотоморское побережье Южно-Камчатского федерального заказника на протяжении 4 километров, в июле убрали волонтёры и сотрудники Кроноцкого заповедника. Как и морские млекопитающие – китообразные, тюлени, каланы – морской мусор не знает границ. Отходы сбрасывают с кораблей, это также могут быть обрывки изношенных орудий лова.

По маркам бутылок и других предметов участники проекта пытаются понять, откуда на охотоморское побережье прибивает волнами большую часть подобных отходов. В дальнейшем это поможет выработать рекомендации для ООПТ регионов страны, чтобы снизить уровень пластикового загрязнения в морях.

«В проекте участвует также Дальневосточный федеральный университет, куда мы отправляем пробы грунта и воды для оценки микропластика. Нам важно понять, какая связь существует между крупным пластиком, собранным на побережье, и микропластиком, который через рыбу и другие морепродукты попадает к нам на стол. Эти исследования помогают понять, какая отрасль и в каких количествах генерирует определённый мусор, и выработать рекомендации по сокращению его объёмов, – отметил заместитель директора Кроноцкого государственного заповедника Роман Корчигин. – А нейросеть, которую мы разрабатываем совместно со специалистами по IT-технологиям, уже позволяет не только увидеть скопления мусора на берегу и в прибрежной части Охотского моря, но и прогнозировать количество ресурсов, которые необходимо затратить на уборку подобных мест в будущем».

Работа ежегодно проводится в три этапа, исследования выполняют сотрудники научного отдела вместе с волонтёрами из посёлков Озерновского куста в сопровождении государственных инспекторов. В этом году в проекте приняли участие более 20 добровольцев. Первый этап – съёмка территории с помощью беспилотников и передача снимков IT-специалистам для обучения нейросети поиску морского мусора на побережье.

«Далее мы проводим работу на многолетних мониторинговых площадках. Их протяжённость в границах исследуемого пляжа составляет 100 метров. Там мы описываем весь мусор, чтобы оценить, какие отходы накапливаются на побережье, сравнить эти показатели с прошлыми годами. И последний этап – это уборка мусора на исследуемых участках с помощью наших волонтёров из числа жителей посёлков, расположенных по соседству с заказником», – рассказала руководитель проекта и научный сотрудник Кроноцкого государственного заповедника Екатерина Шитц.

В этом году с целью возобновления студенческих практик на заповедных территориях для участия в проекте пригласили студентов Томского государственного университета.

«Это была работа с техническими снимками в графических редакторах, анализ собранного полевого материала. Мы анализировали качественный и количественный состав мусора, взвешивали его, записывали все характеристики. Изучали пляж, фиксировали его ландшафтные особенности, которые способствуют накоплению мусора», – сообщил Никита Михайлов, студент геолого-географического факультета Томского государственного университета.

Программа реализуется при поддержке Хакасского республиканского отделения Русского географического общества, «РусГидро» и Благотворительного фонда «Добрый город Петербург».

Смотрите полный фоторепортаж Виктора Гуменюка на сайте «Камчатка Сегодня».

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