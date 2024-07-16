Как постковидный синдром может повлиять на мозг, рассказывают медики Камчатки

Актуальной проблемой стало развитие постковидного синдрома у переболевших COVID-19, при котором страдают когнитивные функции, нарушается сон, развиваются головные боли и астения, сообщили в Центре общественного здоровья.

Ученые Гётеборгского университета провели исследование, в котором приняли участие люди с нейрокогнитивными расстройствами (потеря памяти, проблемы с вниманием) постковидного синдрома, люди без последствий коронавируса, а также те, которые им не болели.

Результаты показали, что люди, переболевшие COVID-19, чаще, чем в два раза, испытывали одышку или усталость. Они также чаще страдали потерей памяти или головной болью по сравнению с людьми, никогда не болевшими COVID-19. В ходе исследования рассматривались только симптомы, возникшие минимум через три месяца после постановки диагноза.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», также было обнаружено, что сильную одышку, усталость и потерю памяти ощутили все пациенты, которые были госпитализированы.

Вероятность постковидного синдрома увеличивается с возрастом, и нередко усиливает уже имеющиеся проблемы. При обнаружении таких симптомов следует обратиться к врачу.