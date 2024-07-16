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  4. Возобновлено движение на трассе Мильково — Ключи — Усть-Камчатск

Возобновлено движение на трассе Мильково — Ключи — Усть-Камчатск

12:15
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Возобновлено движение на трассе Мильково — Ключи — Усть-Камчатск

Движение для всех видов транспорта по одной полосе автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск с 273 по 277 километр возобновили, передают в пресс-службе краевого управления МЧС со ссылкой на Камчатуправтодор.

«Дорожные работы на указанном участке продолжаются, водителям необходимо соблюдать осторожность при движении. Информация об открытии участка будет дана дополнительно. Скопления автотранспорта на трассе нет», – рассказали информагентству «Камчатка» в ведомстве.

Движение было ограничено в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с сильным обводнением земляного полотна и потерей несущей способности дорожной одежды.

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