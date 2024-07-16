Строительство домов для переселения в Усть-Камчатском районе продолжается

Строительство новых жилых домов в Усть-Камчатском муниципальном районе идет согласно графику, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Расселение ветхого и аварийного жилья на Камчатке находится на контроле министерства строительства и жилищной политики. На сегодняшний день активно работа по возведению новых домов для этих целей продолжается в Усть-Камчатском районе. Осенью должны быть получены разрешения на ввод в эксплуатацию, затем будущие новосёлы получат договоры, – рассказал министр строительства и жилищной политики региона Артём Фирстов. – Главой государства уделяется большое внимание необходимости расселения аварийного жилья. Губернатор Камчатки Владимир Солодов зимой уже посещал район с инспекцией ранее построенного многоквартирного дома, он неоднократно подчеркивал приоритетности данной работы на полуострове».

Всего в муниципальном образовании в этом году планируется сдать четыре многоквартирных дома в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Мы уже заканчивали монтаж фасада, пока погода способствует, активно ведем работы на улице. Также сейчас внутренняя отделка идет: установка межкомнатных дверей, укладка линолеума, поклейка обоев. Мы уже завершили внутренние работы по электрике и отоплению, установили сантехнику, продолжаем работы по внешним коммуникациям. Думаю, будущим жителям понравятся квартиры – светлые, просторные и уютные, они предназначены для переселения из ветхого и аварийного жилья», – рассказал представитель подрядчика домов в Усть-Камчатке.

Более 300 аварийных домов, признанных таковыми с 2017 до 2022 года, будут расселены в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Жители получат квартиры в 35 муниципальных образованиях Камчатки. Расселение ведётся путём выкупа жилья на вторичном рынке, в новых домах, а также путём компенсации гражданам стоимости жилья.