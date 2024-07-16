Врачи рассказали жителям Камчатки о типах человеческой памяти

В возрасте 40-65 лет может происходить нормальное возрастное снижение когнитивных способностей.Для каждого человека показатели индивидуальны, поэтому рекомендуется отслеживать состояние самостоятельно, проходя периодические обследования у специализированных врачей, рассказали в Центре информационного агентства «Камчатка».

О снижении показателей наиболее ярко может сигнализировать ухудшение памяти – высшей когнитивной функции. Существуют два типа памяти – кратковременная и долговременная. Кратковременная сохраняет чувственные образы на 1–24 часа.

В долговременной памяти остаются на неопределённо долгий срок следующие виды информации: эпизоды из жизни; знания о мире; речевые единицы; факты; навыки деятельности.

Ощутив значимое снижение способностей таких видов памяти, следует сразу обратиться за медицинской помощью.

Врач может посоветовать препарат, который положительно влияет на мозговое кровообращение. Одним из важных эффектов таких препаратов является способность улучшать когнитивные функции – уровень внимания и памяти, гибкости мышления.