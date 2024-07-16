Четыре браконьера с Камчатки нанесли ущерб государству почти в два миллиона рублей

Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконно добычи лососей в Усть-Большерецком районе, стало известно информагентству «Камчатка».

«Четырех браконьеров задержала в минувшие выходные дни на реке Опала районе в районе 18-го озера совместная инспекторская группа оперативного отдела Федерального агентства по рыболовству», – сообщили в Ассоциации «Река Большая».

Частная охранная организация совместно с Ассоциацией обнаружили на месте происшествия 294 экземпляра кеты общим весом 725 кг, нерки 7 экземпляров общим весом 17 кг, 64 ястыка икры лососевых видов рыб общим весом 10 кг, сеть длиной 65 м, 2 лодки с моторами.

Браконьеры причинили ущерб в сумму 1 902 487 рублей.

Плавсредства, сеть и незаконно добытая рыбопродукция изъяты и переданы на ответственное хранение. Проводятся оперативно-следственные действия.

Ассоциация «Река Большая» была создана в 2016 году и в нее входят 10 рыбопромышленных предприятий