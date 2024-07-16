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  4. Жители отдаленных районов Камчатки живут без аптек

Жители отдаленных районов Камчатки живут без аптек

15:54
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Жители отдаленных районов Камчатки живут без аптек

Прокуратура Пенжинского района проверила соблюдение законодательства о лекарственном обеспечении, сообщили в ведомстве.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», в селах Аянка и Слаутное отсутствуют аптеки, и жители не могут приобрести необходимые лекарства.

«Прокуратура района направила исковые заявления об обязании районной больницы организовать розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения на базе фельдшерско-акушерских пунктов в селах», – добавили в прокуратуре.

В качестве третьего лица по делу надзорное ведомство привлекло краевой Минздрав.

Иски удовлетворены, решения не вступили в законную силу. Их исполнение прокуратура проконтролирует.

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