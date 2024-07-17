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  4. Ученые доказали, что мозгом можно управлять – медики Камчатки

Ученые доказали, что мозгом можно управлять – медики Камчатки

11:15
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Ученые доказали, что мозгом можно управлять – медики Камчатки

Научные исследования показывают, что изменение интерпретации физиологических реакций может действительно изменить ваше эмоциональное состояние. То есть, например, волнение мы можем заменить предвкушением, тревогу – уверенностью, рассказали специалисты Центра общественного здоровья.

Исследование ученых Гарвардского университета показало, что студенты, которые меняли свои ощущения волнения перед экзаменом, показали лучшие результаты, чем те, кто считал их симптомами стресса.

Таким образом, если вы чувствуете нервозность перед публичным выступлением или другим важным событием, попробуйте изменить своё восприятие и сказать себе, что вы радостно предвкушаете это событие. Это поможет уменьшить стресс и улучшить ваше выступление.

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