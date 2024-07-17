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  4. Врачи Камчатки назвали практические техники управления эмоциями с помощью мозга

Врачи Камчатки назвали практические техники управления эмоциями с помощью мозга

14:19
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Врачи Камчатки назвали практические техники управления эмоциями с помощью мозга
Специалисты Центра медпрофилактики рассказали, какие техники управления эмоциями с помощью мозга существуют.
Для того чтобы успешно использовать этот метод, можно попробовать следующие техники:
Переоценка: в каждый момент, когда вы чувствуете симптомы нервозности, осознанно напомните себе, что это также симптомы предвкушения. Скажите себе: «Я не нервничаю, я радостно жду этого момента».
Позитивные утверждения: используйте фразы вроде «Я готов к этому» или «Я с нетерпением жду этого, чтобы поделиться своими идеями».
Визуализация: представьте себе, как вы успешно справляетесь с задачей и как хорошо вы себя чувствуете после этого.

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