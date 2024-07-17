Врачи Камчатки назвали практические техники управления эмоциями с помощью мозга

Специалисты Центра медпрофилактики рассказали, какие техники управления эмоциями с помощью мозга существуют.

Для того чтобы успешно использовать этот метод, можно попробовать следующие техники:

Переоценка: в каждый момент, когда вы чувствуете симптомы нервозности, осознанно напомните себе, что это также симптомы предвкушения. Скажите себе: «Я не нервничаю, я радостно жду этого момента».

Позитивные утверждения: используйте фразы вроде «Я готов к этому» или «Я с нетерпением жду этого, чтобы поделиться своими идеями».

Визуализация: представьте себе, как вы успешно справляетесь с задачей и как хорошо вы себя чувствуете после этого.