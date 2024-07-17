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  4. Регулярная ходьба снижает риск слабоумия в будущем – медики

Регулярная ходьба снижает риск слабоумия в будущем – медики

17:41
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Регулярная ходьба снижает риск слабоумия в будущем – медики

Если вы хотите, чтобы ваш мозг не превратился в высохшую губку, то достаточно просто пройти полтора километра в день, советуют врачи, которые ссылаются на 20-летнее исследование с участием более 400 человек.

Участники эксперимента записывали, какую дистанцию им удалось пройти за неделю. А затем все проходили МРТ – сканирование мозга, чтобы определить его объем. Как отмечали исследователи, если объем мозга уменьшился, значит, часть нервных клеток погибла. Это исследование показало, что высокая физическая активность обеспечивает больший объем мозга.

Здоровым участникам эксперимента для поддержания своего объема мозга достаточно было проходить по полтора километра в день.

Кроме того, регулярная ходьба значительно снижала риск слабоумия в будущем.

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