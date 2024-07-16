Для участников СВО и членов их семей на Камчатке действует более 30 мер поддержки

Более 30 мер поддержки действует для участников спецоперации и членов их семей. Правительство Камчатского края по поручению главы субъекта сформировало комплексную систему поддержки, главная цель которой — помочь защитникам страны и их близким, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Мы предоставляем единовременные выплаты в размере 700 тысяч рублей гражданам, которые заключили контракт о прохождении военной службы. Выплаты получают и военнослужащие, которые получили ранение в зоне проведения спецоперации. Наши жители в любое время могут получить ответы на свои вопросы, консультативную помощь. В каждом муниципалитете работают комплексные социальные центры, которые нацелены на то, чтобы оказать всю необходимую помощь и поддержку всем семьям, которые к ним обратились», — рассказала заместитель министра социального благополучия и семейной политики Камчатского каря Кира Сафронова.

Все региональные меры поддержки предоставляют по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Кроме этого, ранее по поручению главы региона был увеличен размер единовременной выплаты при подписании контракта о прохождении военной службы в Камчатском крае. С первого июля её размер составляет 700 тысяч рублей.

Получить подробную информацию о работе пункта отбора на военную службу по контракту можно по телефону Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00.

Также для граждан работает специализированный сайт, где подробно описаны все условия заключения контракта, юридические нюансы и требования, а также то, как будет проходить подготовка.

Кроме того, для желающих поступить на военную службу по контракту работает чат-бот «СВОи Za Родину!». Виртуальный помощник в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы граждан о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их близких.