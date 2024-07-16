Камчатцу «Дальневосточный гектар» помог в развитии своего бизнеса

Программа «Дальневосточный гектар» помогла камчатцу запустить свой бизнес в сфере авторемонта и туризма, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Алексей Жучков проводит экскурсии-сплавы на моторных лодках по всей территории Камчатского края. Одним из самых больших плюсов программы предприниматель считает отсутствие аренды за землю.

«Появился закон, и вместе с этим появилась возможность на электронном ресурсе выбрать себе участок и его получить. Я так и сделал. Я уже восьмой год здесь живу со своей семьей. Сначала была идея построить тепличный комплекс, потом решил заняться авторемонтом и туризмом. Удобно, что я нахожусь на своей земле, я не плачу за аренду. У меня на территории расположен ремонтный бокс, также тут могу разместить стоянку для своей техники. Людям данная мера поддержки очень помогает», — рассказал Алексей Жучков.

Более подробную информацию о программе «Дальневосточный гектар» можно получить на сайте.

Напомним, на Камчатке с начала 2016 года на территории Елизовского муниципального района сформировалось 13 агломераций «Дальневосточных гектаров». Это обусловлено многими факторами: близость к инфраструктуре (дороги, электричество, аэропорт); близость к краевой столице - Петропавловску-Камчатскому.