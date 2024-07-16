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  4. Как обмануть свой мозг и перестать волноваться – медики

Как обмануть свой мозг и перестать волноваться – медики

17:15
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Как обмануть свой мозг и перестать волноваться – медики

Нервозность и приятное предвкушение часто проявляются одинаковыми симптомами в теле, такими как учащенное сердцебиение, потные ладони, и «бабочки» в животе, рассказали в Центре медпрофилактики.

Это связано с активацией симпатической нервной системы, которая отвечает за реакцию «бей или беги».

При стрессе или нервозности мозг посылает сигналы, вызывающие выделение адреналина и других стрессовых гормонов. Это приводит к вышеупомянутым физическим симптомам. Причем, те же симптомы могут возникать и при положительных эмоциях, таких как волнение перед чем-то приятным.

Идея «переключения» с нервозности на предвкушение основана на теории когнитивной переоценки. Это психологический процесс, при котором человек изменяет своё восприятие ситуации, чтобы изменить эмоциональную реакцию на неё. Например, если говорить себе, что «я не нервничаю» перед выступлением, а «взволнованно предвкушаю», это поможет почувствовать себя лучше.

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