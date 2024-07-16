Глава Камчатки поздравил 40-ю бригаду морской пехоты с освобождением Урожайного в ДНР

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил военнослужащих 40-й гвардейской бригады морской пехоты с полным освобождением населённого пункта Урожайное в Донецкой Народной Республике.

Небольшой населённый пункт расположен на Времевском выступе. Камчатские военные прорвали украинскую оборону на мотоциклах, которые были переданы по поручению главы региона.

«На днях в результате блестящей операции военные легендарной 40-й бригады морской пехоты освободили село Урожайное на южном фронте Времевского выступа. Тактика — массированная артподготовка, а затем прорыв штурмовиков на мотоциклах. Наши отважные военнослужащие — настоящая гордость Камчатки и всей страны. Они не раз доказывали свои стойкость и мужество на поле боя, не раз демонстрировали преданность Родине. Искренне поздравляю с ещё одной победой и благодарю за доблестное выполнение боевых задач», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своих социальных сетях.

Сложнейшую операцию камчатские морпехи провели во взаимодействии с военными 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой ордена Суворова II степени бригады.

Глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов выразил благодарность личному составу бригад за освобождение от захватчиков населённого пункта.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд, тесните неприятеля на шахтёрском направлении и освобождаете нашу землю от вооружённых украинских формирований, проявляя при этом решительность и стойкость», — приводится в сообщении текст телеграммы главы оборонного ведомства.

Дважды Краснознаменная 40-я отдельная Краснодарско-Харбинская бригада морской пехоты сформирована 22 сентября 1918 года. В прошлом году Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 40-й отдельной бригаде морпехов почётного наименования «гвардейская» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества.