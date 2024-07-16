Депутаты Камчатки обсудили реализацию нацпроектов в Петропавловске

Темой совещания стал депутатский контроль за реализацией нацпроектов на муниципальном уровне. Обсуждение состоялось под руководством заместителя руководителя рабочей группы по нацпроектам в Законодательном Собрании Владимира Агеева на площадке Думы Петропавловска-Камчатского.

В работе приняли участие депутаты краевого и муниципального уровня, глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин и председатель Городской Думы Андрей Лиманов, начальник управления по национальным проектам и стратегической деятельности администрации губернатора Камчатского края Евгения Позднякова, специалисты муниципалитета.

Владимир Агеев напомнил, что в рамках национальных проектов в Петропавловске-Камчатском реализуется 72 объекта и мероприятия, которые предстоит завершить до ноября текущего года.

«С учетом сжатых сроков депутатский контроль приобретает особое значение. В первую очередь, это касается муниципального уровня, поскольку наблюдать за строительством объектов или реализацией мероприятий по национальным проектам депутаты могут практически ежедневно», – сказал Владимир Агеев.

За строительством 15 объектов и выполнением 57 мероприятий в рамках нацпроектов закреплены 11 депутатов Законодательного Собрания и 23 депутата Городской Думы.

В течение 2024 года депутаты приняли участие в 13 совместных мониторинговых выездах как на строящиеся, так и уже сданные в эксплуатацию объекты. По ряду объектов были даны замечания, касающиеся срока выполнения и качества работ. В числе проблемных объектов – набережная на Озерновской Косе, где реконструкция прогулочной зоны проводится в рамках мастер-плана Петропавловска-Камчатского. Депутаты обозначили также замечания и вопросы по реконструкции сквера Строителей, по капитальному ремонту дороги у торгового центра «Парус» и другим объектам.

В то же время депутаты отметили высокий уровень реализации таких направлений нацпроектов, как «Успех каждого ребенка», «Культурная среда», «Спорт – норма жизни». Благодаря этому, закуплена техника и оборудование для девяти спортивных клубов, трех медиацентров, семи музеев и девяти театральных студий в школах краевой столицы.

«Это объёмная и очень важная работа. В текущем году в краевой столице реализуется 72 объекта и мероприятия в рамках национальных проектов. Мы рассмотрели, как организована система мониторинга. Обсудили результаты выездных мероприятий и наметили план дальнейшей совместной работы с краевыми депутатами и администрацией Губернатора Камчатского края. Главная наша цель – чтобы работы выполнялись качественно и в срок, а наш город становился красивее и комфортнее», – сказал председатель Городской Думы Андрей Лиманов.

До конца июля запланировано ещё 10 совместных выездных мероприятий на объектах. Кроме того, народные избранники проводят личные проверки на объектах в своих избирательных округах.

«Мы увидели, что депутаты достаточно хорошо знают, что происходит на их округах, бывают на объектах, выезжают вместе с депутатами Заксобрания в составе мониторинговых групп и выявляют определённые риски, которые были сегодня озвучены. Мы получили все ответы от управлений администрации Петропавловска-Камчатского, а глава города заверил, что мы продолжим конструктивное взаимодействие в рамках мониторинга и контроля», – подвел итоги заседания Владимир Агеев.

Ранее по поручению председателя Законодательного Собрания Камчатского края Ирины Унтиловой уже состоялись селекторные совещания по вопросу депутатского контроля за реализацией национальных проектов в Корякском округе, Елизовском районе и Мильковском округе.