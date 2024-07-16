Ирина Яровая обратилась в Правительство РФ с новым предложением

Заместитель Председателя Госдумы Ирина Яровая обратилась в Правительство РФ с предложением включить в образовательные стандарты для юристов и управленцев обязательное формирование компетенций по защите национальных интересов и принятию правовых решений с учетом национальных интересов Российской Федерации. Соответствующее письмо вице-спикер ГД направила в адрес профильного вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

«Анализ ФГОСов высшего образования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция» свидетельствует о том, что в настоящее время они не включают необходимость формирования компетенции по защите национальных интересов Российской Федерации. Но при этом в стандартах закреплены категории универсальных компетенций по экономической культуре и финансовой грамотности выпускника», – говорится в письме.

«Национальный интерес – это совокупность стратегических целеполаганий, обеспечивающих стратегическое и текущее развитие государства, исходя из глубинных ценностных установок общества и возведённых в статус официальной государственной политики. Понятие «национальный интерес» нашло отражение и в Конституции РФ. Наши ценностные ориентиры предопределяют наши национальные интересы, и они закреплены в нашей Конституции», - сказала Ирина Яровая.

«Отсутствие в образовательном стандарте необходимости знаний и компетенций по защите национальных интересов для государственных и муниципальных служащих, специалистов в области права, очевидно, является пробелом и проблемой», – подчеркнула парламентарий.

«Защиту национальных интересов обеспечивают люди, так как они становятся охранителями и носителями ценностных установок национального интереса Российской Федерации. Методология укрепления и созидательного развития и реализации национального интереса, следовательно, как минимум должна быть в системе подготовки специалистов в области права, государственного и муниципального управления. Для принятия необходимых решений мною в адрес профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко направлено письмо с предложением дать поручение Минобрнауки России о подготовке надлежащих дополнений во ФГОСы и организации проработки необходимой методологии дисциплинарных компетенций», – сообщила зампред ГД.