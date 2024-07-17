Сегодня в Петропавловске-Камчатском ожидается сильный дождь

К берегам Камчатского края подошёл охотоморский циклон. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 17 июля, в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, местами Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах, а также в Мильковском муниципальном округе ожидается сильный, местами — очень сильный дождь. Прогнозируется ветер силой до 15-20 метров в секунду, на побережьях — порывами до 24 метров в секунду. Явления сохранятся в течение дня среды. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

По данным камчатских синоптиков, в первой декаде июля над востоком Азиатского континента и Охотским морем наблюдалась активная циклоническая деятельность. Охотоморские циклоны выходили к южным берегам полуострова, атмосферные вихри с районов Якутии смещались на восток через северные районы Камчатского края. На полуострове преобладала дождливая погода, количество выпавших осадков практически повсеместно превысило климатическую норму в 1,5-4,3 раза. В краевом центре за 10 дней выпало осадков больше, чем обычно выпадает за целый месяц.

В центральных районах полуострова и на охотоморском побережье средняя за декаду температура воздуха превысила многолетние значения на 2-2,5°С, в дневные часы воздух прогревался до +24,+29°С. В восточных районах полуострова и на крайнем севере фон температуры воздуха был близок к обычному или немного прохладнее (отклонения от нормы до -1°С). В посёлке Усть-Камчатск максимальная температура воздуха не поднималась выше +14°С. Об этом рассказали в Камчатгидрометцентре.