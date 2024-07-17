Праздник бубна в Петропавловске перенесли на закрытую площадку

В Петропавловске-Камчатском из-за плохой погоды «Праздник бубна» перенесли на закрытую площадку. Изначально было запланировано, что мероприятие состоится в центре столицы Камчатки на берегу Култучного озера. Его проводили в предыдущие годы в рамках Единого дня фольклора, а в этом году традиционный камчатский праздник включен в программу Всероссийского экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Из-за неблагоприятной погоды организаторам пришлось скорректировать планы и перенести праздничную программу с открытой площадки в помещение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Там добавили, что время начала праздника и его тематическое наполнение осталось неизменным. Гостей ждут в Камчатской краевой научной библиотеке имени Крашенинникова сегодня, 17 июля, с 15:00. В это время там начнутся мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и конкурс игры на бубне. Участвовать могут дети и взрослые.

«С 16:00 стартует концертная и познавательная программа. Участники праздника узнают много интересного о значении бубна в традиции корякского народа, о том, как его изготавливали. Также зрители смогут насладиться танцами народного молодежного национального ансамбля «КОРИТЭВ», ансамбля «Амнэл», вместе с артистами научатся считать на корякском языке и танцевать, как чавчувены», – рассказала Антонина Пакленкова, сотрудница Камчатского центра народного творчества.

Отметим, что в национальных селах Камчатки «Праздник бубна» или «Праздник рождения бубна» раньше отмечали часто. Поводом служило изготовление нового бубна или совершеннолетие одного из членов семьи, которому готовили новый музыкальный инструмент. Бубен – атрибут, сопровождающий важные события жизни аборигенов: охоту, обряды, игры детей и другие формы жизни коренных народов Севера.